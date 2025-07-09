Власти Латвии ограничили госслужащим выезд в Беларусь и Россию

Неординарные решения принимают власти сопредельной Латвии. Под предлогом якобы существующей угрозы госслужащим запретили ездить в Беларусь и Россию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Соответствующий документ вступит в силу уже с пятницы, 11 июля, и затронет лиц, имеющих значение для госбезопасности. Военнослужащие, депутаты Сейма, дипломаты, сотрудники министерств и ведомств, а также судьи и даже работники предприятий критической инфраструктуры больше не смогут приехать в нашу страну. А в случае нарушения запрета, их попросту уволят.

Принятие нового закона Кабмин аргументировал сложной геополитической ситуацией и необходимостью защитить своих граждан. Якобы Беларусь и Россия осуществляют вредоносную деятельность в отношении республики и ее населения, и находиться на их территории опасно.

Подобные заявления звучат как минимум абсурдно, если учитывать, что для граждан сопредельной страны у нас уже несколько лет действует безвизовый режим въезда. Латвийцы с удовольствием приезжают к родным, отдыхают в наших санаториях, проходят медобследование и лечение. С апреля 2022-го более 362 тысяч латвийцев посетили Беларусь. Таковы данные Госпогранкомитета. И отзывы о пребывании на территории нашей страны всегда положительные. Но это официальную Ригу не смущает.

Впрочем, исключения из новых правил все же имеются. Запрет не будет распространяться на случаи, когда выезд необходим лицу в связи с выполнением служебных обязанностей или по гуманитарным соображениям. Однако необходимо будет получить специальное разрешение.