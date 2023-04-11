Власти Киева запретили пасхальные богослужения в столичных храмах

Новости Украины. Пасхальные службы под запретом. Власти Киева отменили богослужения в столичных храмах. Они будут проходить только в онлайн-режиме. Об этом сегодня, 11 апреля, заявили в городской администрации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Решение объяснили комендантским часом, который нельзя нарушать. Причем службы будут проводить священники не канонической Украинской православной церкви, как это было ранее, а раскольничьей Православной церкви Украины. Власти страны в течение последнего года проводят курс на полное вытеснение УПЦ. По поручению президента Владимира Зеленского правительством подготовлен и внесен в парламент законопроект, направленный на полный запрет канонической церкви.