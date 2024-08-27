Прямой эфир

Власти Испании достают приплывающих мигрантов прямо из воды

27 августа 2024 07:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Власти Испании заявляют, что за последние несколько дней зафиксировали несколько тысяч мигрантов, которые пытались пересечь границу из Марокко в анклав Сеута, среди них сотни подростков, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Испании достают приплывающих мигрантов прямо из воды-2

В среднем 700 нелегалов пытались перейти границу ежедневно. В один из дней таких попыток было полторы тысячи. Полиция перехватывает мигрантов в воде, пытаясь отделить их от отдыхающих на пляже. Хотя количество мигрантов, прибывших в Сеуту, составляет лишь незначительную часть из более чем 30 тысяч добравшихся до Испании с начала года. Власти считают, что территория находится под экстремальным миграционным давлением.

# Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
В Румынии из-за аномальной жары обмелел Дунай
27 августа 2024 07:12

В Румынии из-за аномальной жары обмелел Дунай

Крупный химический завод загорелся в Германии
27 августа 2024 07:04

Крупный химический завод загорелся в Германии

В пакистанской провинции боевики расстреляли не менее 50 человек
27 августа 2024 06:06

В пакистанской провинции боевики расстреляли не менее 50 человек