Власти Абхазии ведут переговоры с оппозицией о разрешении политического кризиса в республике – СМИ

В топе 15 ноября, вне всяких сомнений, Абхазия, которая буквально на глазах погружается в хаос. Дезинтеграция общества и разжигание массовых беспорядков – сценарий, который реализует местная оппозиция, отработан уже во многих постсоветских странах. Очевидно, без западного вмешательства не обошлось и на этот раз. Оппозиционные партии вывели на улицы Сухума тысячи человек, требуя отменить законопроект о ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Массовые протесты привели к анархии и попытке захвата власти, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К этому времени под контроль оппозиции перешел весь комплекс правительственных зданий. После этого, как сообщают ряд СМИ, власти Абхазии пошли на переговоры с оппонентами о разрешении внутриполитического кризиса. Эксперты заявляют, что соглашение, из-за которого начались волнения, ничего более чем просто повод для попытки свержения власти.

В политическую игру оказались втянуты тысячи местных граждан. В результате столкновений с полицией есть пострадавшие. Как стало известно, президент Абхазии отозвал из парламента скандальный законопроект, при этом заявив, что без инвестиционного соглашения с Россией регион вымрет. Противники власти по-прежнему требуют отставки Аслана Бжании. События в Абхазии разворачиваются стремительно. Продолжаем следить за ситуацией.