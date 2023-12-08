Французские «зелёные» забаррикадировали дорогу в Париже

Климатические активисты снова протестуют на улицах Парижа. Они забаррикадировали проезд автомобилей по оживленной дороге, нарушив таким образом движение общественного транспорта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как и прежде, демонстранты обеспокоены глобальным изменением климата, в связи с чем призывают правительство провести тепловую реконструкцию зданий для экономии энергии. Но обещания властей традиционно расходятся с делом. Те наметили климатические цели, однако с их выполнением явно не спешат. Активисты обвиняют власти в бездействии.