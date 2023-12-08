В Германии проходит общенациональная забастовка машинистов

Железнодорожное сообщение парализовано в Германии. В стране проходит общенациональная забастовка машинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Профсоюз таким образом пытается добиться повышения заработной платы, а также требует введения 35-часовой рабочей недели. Это касается сотрудников, которые трудятся посменно. Ранее руководство предложило протестующим повышение оплаты труда на 11 % и единоразовую премию, однако демонстранты ответили отказом. Стачки продолжаются.