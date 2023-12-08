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В Германии проходит общенациональная забастовка машинистов

08 декабря 2023 13:47
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Железнодорожное сообщение парализовано в Германии. В стране проходит общенациональная забастовка машинистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии проходит общенациональная забастовка машинистов-1

Профсоюз таким образом пытается добиться повышения заработной платы, а также требует введения 35-часовой рабочей недели. Это касается сотрудников, которые трудятся посменно. Ранее руководство предложило протестующим повышение оплаты труда на 11 % и единоразовую премию, однако демонстранты ответили отказом. Стачки продолжаются.

# Забастовка # Новости Германии # Фотофакт

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