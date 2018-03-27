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Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами пожара в кемеровском ТЦ

27 марта 2018 07:53
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Новости России. 27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российский лидер возложил цветы к месту трагедии.

Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами пожара в кемеровском ТЦ-1

Позже с его участием прошло совещание. Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами произошедшего.

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Ожидается, что эти работы завершатся к полудню. С 27 марта дня в регионе объявлен трехдневный траур.

Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами пожара в кемеровском ТЦ-4

Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами пожара в кемеровском ТЦ-6

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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