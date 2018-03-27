Владимир Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами пожара в кемеровском ТЦ

Новости России. 27 марта в Кемерово прибыл Владимир Путин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Российский лидер возложил цветы к месту трагедии.

Позже с его участием прошло совещание. Путин назвал халатность и разгильдяйство причинами произошедшего.

На месте ЧП продолжается разбор завалов. Ожидается, что эти работы завершатся к полудню. С 27 марта дня в регионе объявлен трехдневный траур.