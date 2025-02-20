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Вильнюсу не хватает денег на строительство базы для подразделений Бундесвера

20 февраля 2025 08:11
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Политика милитаризации Вильнюса вводит экономику страны в кризис. Планы Вильнюса разместить у границы с Беларусью немецкую дивизию оказались под угрозой из-за нехватки денег, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вильнюсу не хватает денег на строительство базы для подразделений Бундесвера-2

Согласно договору, Германия отправит в страну около пяти тысяч военнослужащих, когда для этого будет создана вся необходимая инфраструктура. В Литве даже началось строительство базы, но его пришлось приостановить из-за дефицита средств. При этом большую часть расходов на ее возведение взяла на себя немецкая сторона. Прикрываясь мнимыми угрозами с Востока, Вильнюс выпрашивает деньги у ЕС. Запрос на выделение около миллиарда евро литовские власти направили в Европейский инвестиционный банк. Эта ситуация заставила Берлин сожалеть о деньгах, которые, как выяснилось, были потрачены напрасно.

# Международная политика

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