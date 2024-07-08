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Виктор Орбан встретился с Си Цзиньпином после визитов в Киев и Москву

08 июля 2024 07:43
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К Пекину приковано внимание мировых СМИ. Столица Китая стала третьей страной в маршрутном листе премьера Венгрии, который продолжает свою мирную миссию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Орбан встретился с Си Цзиньпином после визитов в Киев и Москву-1

Именно КНР Орбан назвал ключевым государством для организации переговоров между Россией и Украиной. Глава венгерского правительства встретился с Си Цзиньпином. Китайский лидер высоко оценил усилия Орбана по продвижению дипломатического урегулирования конфликта. А также отметил заинтересованность всех его сторон в прекращении огня. Ранее Орбан посетил Киев (впервые с начала спецоперации), а затем Москву. Эксперты расценивают происходящее как кулуарную подготовку к переговорам.

Впрочем, старания Будапешта оценили не все. Накануне один из главных помощников Зеленского сообщил о готовности Киева передать России предложения о мире через посредников. Однако Подоляк сразу отметил, что Венгрия на роль миротворца не подходит. А вот какая страна устроила бы Украину, там не сообщили.

# Международная политика # Виктор Орбан # Си Цзиньпин

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