Видеофакт: огромная чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды

Новости Канады. Во время прямого эфира прогноза погоды на канадском телевидении появилась огромная чайка.

Ведущая стояла на фоне экрана, на котором транслировался панорамный вид Ванкувера. И вдруг около камеры, которая и транслировала картинку, появилась чайка.