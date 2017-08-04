Прямой эфир

Видеофакт: огромная чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды

04 августа 2017 14:41
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Канады. Во время прямого эфира прогноза погоды на канадском телевидении появилась огромная чайка.

Ведущая стояла на фоне экрана, на котором транслировался панорамный вид Ванкувера. И вдруг около камеры, которая и транслировала картинку, появилась чайка.

Видеофакт: огромная чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды -1

Фото: скриншот из видео

Пернатая красавица села вплотную к камере и выглядела гораздо крупнее ведущей. Женщина пыталась продолжать серьезно вести прогноз погоды, но не смогла сдержать смех.

В конце июня ведущий вечерних новостей на BBC четыре минуты молчал в прямом эфире – здесь подробнее.

# Фотофакт # Курьезы

Другие новости рубрики

Все новости
Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды
04 августа 2017 12:51

Около 150 горняков оказались затоплены в шахте в Якутии после прорыва воды

Пассажирский автобус перевернулся в Испании: пострадали 26 человек в возрасте 16-57 лет
04 августа 2017 12:49

Пассажирский автобус перевернулся в Испании: пострадали 26 человек в возрасте 16-57 лет

Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке
04 августа 2017 12:47

Жара под 37 градусов в Украине привела к смертям двух человек во Львове и Луцке