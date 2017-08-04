Видеофакт: огромная чайка помешала телеведущей закончить прогноз погоды

Новости Канады. Во время прямого эфира прогноза погоды на канадском телевидении появилась огромная чайка.
Ведущая стояла на фоне экрана, на котором транслировался панорамный вид Ванкувера. И вдруг около камеры, которая и транслировала картинку, появилась чайка.
Пернатая красавица села вплотную к камере и выглядела гораздо крупнее ведущей. Женщина пыталась продолжать серьезно вести прогноз погоды, но не смогла сдержать смех.
В конце июня ведущий вечерних новостей на BBC четыре минуты молчал в прямом эфире – здесь подробнее.