Видеофакт: 8-летний регбист из Австралии стал звездой Интернета благодаря лидерству на поле

Новости Австралии. И напоследок несколько забавных кадров с австралийского турнира по регби-футболу. Ролик, снятый болельщиками, сделал звездой Интернета 8-летнего игрока, благодаря необычному лидерству на поле. Мальчик, весовая категория которого несколько больше, чем у других футболистов, словно паровой каток проходится по соперникам.

В Интернете мальчик уже получил кличку Доминатор.

Видео с его игрой всего за несколько дней набрало более полумиллиона просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.