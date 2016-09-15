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Видеофакт: 8-летний регбист из Австралии стал звездой Интернета благодаря лидерству на поле

15 сентября 2016 07:20
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Новости Австралии. И напоследок несколько забавных кадров с австралийского турнира по регби-футболу. Ролик, снятый болельщиками, сделал звездой Интернета 8-летнего игрока, благодаря необычному лидерству на поле. Мальчик, весовая категория которого несколько больше, чем у других футболистов, словно паровой каток проходится по соперникам.

В Интернете мальчик уже получил кличку Доминатор.

Видео с его игрой  всего за несколько дней набрало более полумиллиона просмотров, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

# Регби

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