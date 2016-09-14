Жизни белорусских туристов, пострадавших в ДТП в Барселоне, вне опасности: наши соотечественники возвращаются домой

Новости Беларуси. Пострадавшие в ДТП в Барселоне белорусские туристы возвращаются домой. Напомним, этим утром испанская пресса сообщила о том, что в перевернувшемся туристическом автобусе находятся и наши соотечественники. Транспортное средство направлялось из аэропорта в Барселону. По предварительным данным водитель не справился с управлением на скользкой дороге из-за сильного ливня. Позже выяснилось, что среди пострадавших действительно есть трое граждан нашей страны. После осмотра медиками, они были отпущены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Мирончик, начальник управления информации – пресс-секретарь МИД Республики Беларусь:

Мы немедленно подключили к уточнению, информации, опубликованной испанскими СМИ наше посольство в Париже, которое также аккредитовано на Испанию. Консульские сотрудники нашего посольства связались с комитетом по безопасности мэрии Барселоны, где произошло ДТП с участием туристического автобуса. Руководитель комитета сообщил о том, сто после данного дорожно-транспортного происшествия в клинику Барселоны было доставлено 3 гражданина Беларуси. Все они после первичного медицинского осмотра покинули лечебное учреждение для того, чтобы продолжить свою поездку.