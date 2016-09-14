ЕК создала рабочую группу для переговоров по выходу Великобритании из ЕС

Новости Великобритании. Еврокомиссия объявила о создании рабочей группы для переговоров с Великобританией о ее выходе из состава Евросоюза. Специалисты будут координировать работу по всем стратегическим, операционным, юридическим и финансовым вопросам. Напомним, на британском референдуме победу с результатом почти в 52% одержали сторонники Brexit. Для того чтобы Туманный Альбион смог покинуть Евросоюз, он должен обсудить с Еврокомиссией условия выхода и будущие отношения. Такие переговоры еще не начались: они могут стартовать только после официального письменного уведомления Лондона о намерении покинуть ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.