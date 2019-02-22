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Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт

22 февраля 2019 09:21
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Новости Вьетнама. Десятки вьетнамцев копируют прически Трампа и Ким Чен Ына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт-1

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт-3

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт-5

В преддверии встречи президентов, которая пройдет в Ханое, в стране вошли в моду прически в стиле американского и северокорейского лидеров. Этим воспользовались владельцы парикмахерских. В одной из них президентские прически делают бесплатно.

Кстати, большей популярностью пользуется стрижка Ким Чен Ына. А вот перекраситься в блондинов и стать похожими на Трампа отважились немногие.

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт-8

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт-10

Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт-12

Напомним, встреча президентов США и КНДР пройдет во вьетнамской столице 27 февраля. Повестка прежняя: ядерное разоружение КНДР.

# Прически # Фотофакт

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