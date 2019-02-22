Вьетнамцы массово копируют прически Трампа и Ким Чен Ына: фотофакт

Новости Вьетнама. Десятки вьетнамцев копируют прически Трампа и Ким Чен Ына, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В преддверии встречи президентов, которая пройдет в Ханое, в стране вошли в моду прически в стиле американского и северокорейского лидеров. Этим воспользовались владельцы парикмахерских. В одной из них президентские прически делают бесплатно.

Кстати, большей популярностью пользуется стрижка Ким Чен Ына. А вот перекраситься в блондинов и стать похожими на Трампа отважились немногие.