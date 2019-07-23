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В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

23 июля 2019 07:31
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Новости России. Трагедия в Хабаровском крае России. В результате пожара в детском палаточном лагере погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще четверо пострадали. Трое ребят с сильными ожогами находятся в реанимации.

Борьбу с огнем вели более двух часов. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. Известно, что перед заселением кемпинги проверяли пожарные, а с персоналом проводили инструктаж. Никаких нарушений в лагере обнаружено не было. Сейчас специалисты выясняют причины трагедии.

Пожар произошёл в Хабаровском крае в детском лагере. Девять пострадавших и одна погибшая

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации-1

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации-3

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации-5

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации-7

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации-9

# Пожар # Фотофакт

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