В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

Новости России. Трагедия в Хабаровском крае России. В результате пожара в детском палаточном лагере погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще четверо пострадали. Трое ребят с сильными ожогами находятся в реанимации.

Борьбу с огнем вели более двух часов. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. Известно, что перед заселением кемпинги проверяли пожарные, а с персоналом проводили инструктаж. Никаких нарушений в лагере обнаружено не было. Сейчас специалисты выясняют причины трагедии.

Пожар произошёл в Хабаровском крае в детском лагере. Девять пострадавших и одна погибшая