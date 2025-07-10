Венгрия выступила против выделения Украине 100 миллиардов евро из бюджета ЕС. По мнению Будапешта, документ, подготовленный в Брюсселе, фактически означает финансовое обеспечение продолжения конфликта и ведет Евросоюз к увеличению долгов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Европа уже сталкивается с различными кризисами, а такие расходы снизят ее конкурентоспособность, сократят бюджеты на охрану границ и помощь семьям в государствах объединения. Напомним, Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана отдельную статью расходов на поддержку Украины в конфликте с Россией. Ожидается, что документ будет представлен членам ЕС на следующей неделе. Переговоры на эту тему между Еврокомиссией и странами сообщества могут продолжаться до конца 2027 года.