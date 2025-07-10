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Венгрия выступила против выделения Украине 100 миллиардов евро из бюджета ЕС

10 июля 2025 06:16
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Венгрия выступила против выделения Украине 100 миллиардов евро из бюджета ЕС. По мнению Будапешта, документ, подготовленный в Брюсселе, фактически означает финансовое обеспечение продолжения конфликта и ведет Евросоюз к увеличению долгов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгрия выступила против выделения Украине 100 миллиардов евро из бюджета ЕС-2

Европа уже сталкивается с различными кризисами, а такие расходы снизят ее конкурентоспособность, сократят бюджеты на охрану границ и помощь семьям в государствах объединения. Напомним, Еврокомиссия включила в проект следующего семилетнего бюджетного плана отдельную статью расходов на поддержку Украины в конфликте с Россией. Ожидается, что документ будет представлен членам ЕС на следующей неделе. Переговоры на эту тему между Еврокомиссией и странами сообщества могут продолжаться до конца 2027 года.

# Международная политика

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