Венгрия и Словакия запустили консультации Еврокомиссии по украинскому вопросу

Несмотря на все обсуждения в Брюсселе о неприемлемости политики диалога с Россией и Китаем, премьер-министры Виктор Орбан и Роберт Фицо продолжают настаивать на разрешении конфликта запуском переговорного процесса. Также одним из основных вопросов на повестке стала энергетическая безопасность Центральной Европы. После недавних блокировок Киевом транзита нефти страны Вышеградской четверки потеряли доступ к российскому сырью. В то же время Киев настаивает на увеличении помощи, так как от этого полностью зависит их экономика. Но власти Венгрии и Словакии уже заявили, что такие действия нарушают договоренности с Евросоюзом, что ставит под вопрос европейское будущее Украины.