Венгерские учителя снова вышли на улицы, требуя улучшить условия труда

Новости Венгрии. Венгерские учителя вновь вышли на улицы, протестуя против закона о лишении их статуса госслужащих и жестокости полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Будапеште более тысячи человек провели митинг у здания МВД. Именно оно курирует систему образования страны. Призыв педагогов – прекратить излишнее насилие в отношении демонстрантов и отменить законопроект, который намного ухудшает и так незавидное положение учителей. В случае его принятия их заставят отрабатывать сверхурочные часы без оплаты.

Согласно данным Евростата, венгерские педагоги – самые низкооплачиваемые в странах ЕС. Инфляция, которая сейчас составляет 24 %, обесценивает их и так нищенские зарплаты.