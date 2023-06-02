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Венгерские учителя снова вышли на улицы, требуя улучшить условия труда

02 июня 2023 08:48
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Новости Венгрии. Венгерские учителя вновь вышли на улицы, протестуя против закона о лишении их статуса госслужащих и жестокости полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Венгерские учителя снова вышли на улицы, требуя улучшить условия труда-1

В Будапеште более тысячи человек провели митинг у здания МВД. Именно оно курирует систему образования страны. Призыв педагогов – прекратить излишнее насилие в отношении демонстрантов и отменить законопроект, который намного ухудшает и так незавидное положение учителей. В случае его принятия их заставят отрабатывать сверхурочные часы без оплаты.

Согласно данным Евростата, венгерские педагоги – самые низкооплачиваемые в странах ЕС. Инфляция, которая сейчас составляет 24 %, обесценивает их и так нищенские зарплаты.

Венгерские учителя снова вышли на улицы, требуя улучшить условия труда-4

Акции протеста против решения правительства не утихают уже несколько месяцев. Не обходится без жестких столкновений с полицией, которая применяет для их разгона дубинки и слезоточивый газ.

# Акции протеста # Новости Венгрии # Фотофакт

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