Венгерские учителя бастуют против нового закона – их рабочий день может увеличиться на 4 часа

Новости Венгрии. Педагоги вышли на улицы Будапешта. Они против нового закона, который лишает их статуса госслужащих, а также значительно увеличивает рабочую нагрузку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Более 5 000 венгерских учителей заявили, что уйдут из школ, если правительство не отменит данное решение. В стране уже год продолжаются забастовки преподавателей, которые требуют повышения зарплат. Она и так намного ниже средней. И это при том, что инфляция превысила 25 %. Новый закон многие считают наказанием за массовые протесты. Если он будет принят в нынешнем виде, то с июня максимальное дневное рабочее время учителей увеличится с 8 до 12 часов.