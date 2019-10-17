Защитники климата устроили акцию протеста на станциях лондонского метро

Новости Великобритании. Хаос в лондонском метро: защитники климата устроили акцию протеста прямо на станциях подземки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В результате движение поездов остановилось. Между активистами и возмущенными пассажирами началось противостояние. Защитники климата забрались на крышу поезда, растянули плакат и начали скандировать свои лозунги.