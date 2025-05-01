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«Вашингтон» Овечкина разгромил «Монреаль» и вышел в ¼ финала Кубка Стэнли

01 мая 2025 10:40
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«Вашингтон» Овечкина разгромил «Монреаль» и вышел в ¼ финала Кубка Стэнли-0

Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» одержали победу над «Монреаль Канадиенс» в пятом матче первого круга плей-офф НХЛ со счетом 4:1. Об этом пишет РИА Новости.

В составе хозяев шайбы забросили Александр Овечкин, Джейкоб Чикран, Том Уилсон и Брэндон Дьюхейм. Эмиль Хайнеманн забил единственный гол за «Монреаль». 

Овечкин преодолел важный рубеж в своей карьере: его 76-й гол в плей-офф стал 30-м в игре в большинстве и 12-м в решающих матчах, что сравняло его с Евгением Малкиным. Овечкин набрал также свое 146-е очко в матчах Кубка Стэнли, догнав Майка Модано.

Счет в игре серии до четырех побед стал 4-1 в пользу «Вашингтона», который выходит во второй круг плей-офф впервые с 2018 года и встретится с «Каролиной Харрикейнз».

Фото: pixabay

# Хоккей

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