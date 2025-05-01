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Теннис. Саснович вышла в полуфинал турнира Каталонии

01 мая 2025 13:33
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В Открытом чемпионате Каталонии успешное выступление продолжает Александра Саснович, рассказали в программе «СТВ-Спорт».

1 мая белоруска вышла в полуфинал. Матч против испанки Карлоты Мартинес-Сирес продолжался почти два часа и завершился победой нашей теннисистки со счетом 6:3, 7:5. Ранее белоруска, занимающая в рейтинге 110-е место, выбила из борьбы более рейтинговых соперниц – 84-ю ракетку мира колумбийку Эмилиану Аранго, а также первую сеяную, 25-ю в мире Лейлу Фернандес из Каналы. За выход в финал Саснович поспорит со швейцаркой Ребеккой Масаровой, занимающей в рейтинге 153-ю позицию.

# Теннис

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