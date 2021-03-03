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В зоопарке Берлина родилась горилла. Посмотрите, какая она милая

03 марта 2021 13:14
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Новости Германии. Берлинский зоопарк получил еще больше хороших новостей, поскольку первая горилла, родившаяся в нем за 16 лет, – самка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоопарке Берлина родилась горилла. Посмотрите, какая она милая-1

Это увеличивает шансы на размножение этих исчезающих животных в неволе. Переселенцы из Центральной Африки теперь под пристальным вниманием ветеринаров. 

В зоопарке Берлина родилась горилла. Посмотрите, какая она милая-4

Зоопарк закрыт для посетителей из-за ограничений, связанных с коронавирусом, и такая спокойная обстановка малышке идет только на пользу. Имя пока ей не выбрали. Она редко покидает объятия своей 24-летней мамы по кличке Биби. 

# Животные # Фотофакт

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