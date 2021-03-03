В зоопарке Берлина родилась горилла. Посмотрите, какая она милая

Новости Германии. Берлинский зоопарк получил еще больше хороших новостей, поскольку первая горилла, родившаяся в нем за 16 лет, – самка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это увеличивает шансы на размножение этих исчезающих животных в неволе. Переселенцы из Центральной Африки теперь под пристальным вниманием ветеринаров.