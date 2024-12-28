В зоне СВО погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев

Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации в Украине ударом беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
Осенью 2022 года он ушел добровольцем на передовую в Донбасс, где его позывным был «диктор».
Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации в Украине ударом беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.
Осенью 2022 года он ушел добровольцем на передовую в Донбасс, где его позывным был «диктор».
Фото: pixabay
В Луганской Народной Республике Елисеев проходил службу в качестве связиста на Харьковском направлении, восстанавливал связь под огнем противника.
Он также выносил с поля боя раненых товарищей. Перед своим последним боевым заданием Максим отправил свое последнее видео.