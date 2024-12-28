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В зоне СВО погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев

28 декабря 2024 14:32
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Редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне спецоперации в Украине ударом беспилотника. Об этом пишет РИА Новости.

Осенью 2022 года он ушел добровольцем на передовую в Донбасс, где его позывным был «диктор». 

В зоне СВО погиб редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев-1

Фото: pixabay

В Луганской Народной Республике Елисеев проходил службу в качестве связиста на Харьковском направлении, восстанавливал связь под огнем противника. 

Он также выносил с поля боя раненых товарищей. Перед своим последним боевым заданием Максим отправил свое последнее видео.

# Некролог

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