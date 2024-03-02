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В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв

02 марта 2024 11:20
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Взрыв прогремел в жилом доме в Санкт-Петербурге. ЧП произошло ранним утром на Пискаревском проспекте. В результате инцидента оказались повреждены окна и балконы на двух этажах здания. Ущерб нанесен как минимум пяти квартирам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жилом доме Санкт-Петербурга прогремел взрыв-1

Обошлось без жертв. Всех жильцов оперативно эвакуировали сотрудники экстренных служб. По данным местных СМИ, за медпомощью после случившегося обратились шесть человек, еще одного госпитализировали. Сейчас власти проводят эвакуацию жителей соседних домов. На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранители. Точные причины происшествия пока не называются. Однако очевидцы утверждают, что это была атака беспилотника.

# Взрыв # Новости России

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