В Южной Корее истребители случайно сбросили бомбы на деревню

И наглядный пример, как мирные жители расплачиваются за стремление властей усилить мощь своей армии. По меньшей мере 15 человек получили ранения после того, как на учениях в Южной Корее истребители случайно сбросили восемь бомб на деревню, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.