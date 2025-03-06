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В Южной Корее истребители случайно сбросили бомбы на деревню

06 марта 2025 07:45
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И наглядный пример, как мирные жители расплачиваются за стремление властей усилить мощь своей армии. По меньшей мере 15 человек получили ранения после того, как на учениях в Южной Корее истребители случайно сбросили восемь бомб на деревню, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Южной Корее истребители случайно сбросили бомбы на деревню-2

По счастливой случайности взорвалась только одна из них. В результате ЧП повреждены шесть домов и разрушена церковь. В Министерстве обороны заявили, что сход боеприпасов произошел нештатно, и пообещали выплатить компенсации всем пострадавшим. Для расследования причин инцидента и определения ущерба гражданскому населению создана специальная комиссия.

# Новости Южной Кореи # ЧП

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