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В ЮАР при пожаре в многоэтажке погибли более 50 человек

31 августа 2023 09:05
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Новости ЮАР. Трагедия произошла в Йоханнесбурге. Более 50 человек погибли в результате пожара в многоэтажке. Еще около 40 жителей получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР при пожаре в многоэтажке погибли более 50 человек-1

Подробности случившегося привел представитель службы аварийного управления ЮАР. По его словам, возгорание началось ночью в центральном деловом районе города. Причины пожара пока не установлены. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из здания. Все пострадавшие доставлены в больницы. Экстренные службы продолжают работу в эпицентре трагедии.

# Пожар # Новости ЮАР # Фотофакт

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