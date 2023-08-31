В ЮАР при пожаре в многоэтажке погибли более 50 человек

Новости ЮАР. Трагедия произошла в Йоханнесбурге. Более 50 человек погибли в результате пожара в многоэтажке. Еще около 40 жителей получили травмы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подробности случившегося привел представитель службы аварийного управления ЮАР. По его словам, возгорание началось ночью в центральном деловом районе города. Причины пожара пока не установлены. Прибывшие на место спасатели эвакуировали людей из здания. Все пострадавшие доставлены в больницы. Экстренные службы продолжают работу в эпицентре трагедии.