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В ЮАР обрушилось строящееся здание – десятки жертв и раненых

14 мая 2024 10:42
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Число жертв при обрушении строившегося здания в городе Джордж в ЮАР увеличилось до 30. Еще 22 человека считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР обрушилось строящееся здание – десятки жертв и раненых-1

На месте происшествия ведутся поиски пострадавших. По данным спасателей, во время обвала строительных конструкций на территории объекта находились рабочие. В основном это были мигранты из Малави и Мозамбика. Всего экстренные службы смогли извлечь из-под завалов 29 человек, 13 из них госпитализированы. Полиция ведет расследование по факту халатности, власти начали проверки строительной компании.

# ЧП # Новости ЮАР

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