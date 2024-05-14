В ЮАР обрушилось строящееся здание – десятки жертв и раненых

Число жертв при обрушении строившегося здания в городе Джордж в ЮАР увеличилось до 30. Еще 22 человека считаются пропавшими без вести, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте происшествия ведутся поиски пострадавших. По данным спасателей, во время обвала строительных конструкций на территории объекта находились рабочие. В основном это были мигранты из Малави и Мозамбика. Всего экстренные службы смогли извлечь из-под завалов 29 человек, 13 из них госпитализированы. Полиция ведет расследование по факту халатности, власти начали проверки строительной компании.