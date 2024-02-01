В ЮАР из-за засухи продолжаются лесные пожары

Сотни спасателей пытаются потушить лесные пожары на западе Южно-Африканской Республики. Экстренные службы локализовали крупное возгорание около Кейптауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Но представители местной власти все еще обеспокоены ситуацией. Пожары могут перекинуться на крупные постройки. Некоторые районы города окутаны дымом. Основной причиной возгораний специалисты называют аномально высокие температуры и засуху в регионе.