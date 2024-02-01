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В ЮАР из-за засухи продолжаются лесные пожары

01 февраля 2024 07:37
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Сотни спасателей пытаются потушить лесные пожары на западе Южно-Африканской Республики. Экстренные службы локализовали крупное возгорание около Кейптауна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ЮАР из-за засухи продолжаются лесные пожары-1

Но представители местной власти все еще обеспокоены ситуацией. Пожары могут перекинуться на крупные постройки. Некоторые районы города окутаны дымом. Основной причиной возгораний специалисты называют аномально высокие температуры и засуху в регионе.

# Пожар # Новости ЮАР

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