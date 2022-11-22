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В ЮАР бастующие таксисты объявили войну общественному транспорту

22 ноября 2022 07:50
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Новости ЮАР. В ЮАР бастующие таксисты объявили войну общественному транспорту. Причем в прямом смысле этого слова. В Кейптауне один из них обстрелял автобус с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди в панике выпрыгивали из окон и дверей, пытаясь спастись. Чудом обошлось без жертв.

В ЮАР бастующие таксисты объявили войну общественному транспорту-1

В другом районе города были подожжены два автобуса. Транспортные компании боятся выпускать машины на маршруты, на остановках выстроились длинные очереди. По распоряжению властей сейчас автобусы начали ходить в сопровождении полиции. Забастовка таксистов началась накануне. Они требуют восстановить систему доплат, которая была прекращена из-за отсутствия средств.

# Массовые беспорядки # Новости ЮАР # Фотофакт

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