Новости ЮАР. В ЮАР бастующие таксисты объявили войну общественному транспорту. Причем в прямом смысле этого слова. В Кейптауне один из них обстрелял автобус с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди в панике выпрыгивали из окон и дверей, пытаясь спастись. Чудом обошлось без жертв.