Новости ЮАР. В ЮАР бастующие таксисты объявили войну общественному транспорту. Причем в прямом смысле этого слова. В Кейптауне один из них обстрелял автобус с пассажирами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Люди в панике выпрыгивали из окон и дверей, пытаясь спастись. Чудом обошлось без жертв.
В другом районе города были подожжены два автобуса. Транспортные компании боятся выпускать машины на маршруты, на остановках выстроились длинные очереди. По распоряжению властей сейчас автобусы начали ходить в сопровождении полиции. Забастовка таксистов началась накануне. Они требуют восстановить систему доплат, которая была прекращена из-за отсутствия средств.