В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

Новости Японии. Городской совет Камеоки на острове Хонсю вводит ограничения с января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Японии. Городской совет Камеоки на острове Хонсю вводит ограничения с января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С этого времени будет запрещено как продавать пластиковые пакеты, так и предлагать их безвозмездно. Также розничным продавцам не разрешат бесплатно выдавать покупателям пакеты из бумаги или из биоразлагаемых материалов.
Мэр Камеоки будет запрашивать соответствующие отчеты из магазинов, а также инициировать проведение инспекций. Власти надеются, что эти меры позволят сократить объемы пластикового мусора на улицах, а также уменьшат загрязнение водоемов.