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В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

30 марта 2020 18:49
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Новости Японии. Городской совет Камеоки на острове Хонсю вводит ограничения с января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах-1

С этого времени будет запрещено как продавать пластиковые пакеты, так и предлагать их безвозмездно. Также розничным продавцам не разрешат бесплатно выдавать покупателям пакеты из бумаги или из биоразлагаемых материалов.

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах-4

Мэр Камеоки будет запрашивать соответствующие отчеты из магазинов, а также инициировать проведение инспекций. Власти надеются, что эти меры позволят сократить объемы пластикового мусора на улицах, а также уменьшат загрязнение водоемов.

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах-7

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах-9

В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах-11

# Япония # Фотофакт

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