В Японии впервые будет введён запрет на пластиковые пакеты в магазинах

Новости Японии. Городской совет Камеоки на острове Хонсю вводит ограничения с января 2021 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С этого времени будет запрещено как продавать пластиковые пакеты, так и предлагать их безвозмездно. Также розничным продавцам не разрешат бесплатно выдавать покупателям пакеты из бумаги или из биоразлагаемых материалов.