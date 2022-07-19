В Японии снова работает один из самых популярных пляжей – Ивасава

11 лет назад из-за аварии на атомной электростанции, которая привела к утечке радиации, отдыхающим запретили его посещение. До происшествия каждый год сюда приезжали около 3 миллионов человек. На побережье отдыхали семьями, большими компаниями, место полюбилось и поклонникам серфинга.



Несколько недель назад в пострадавших районах провели радиологическое исследование. Его результаты удивили. Концентрация опасных веществ в морской воде оказалась такой же, как и до аварии. После символического перерезания красной ленты, отдыхающие, не скрывая эмоций, отправились к воде.