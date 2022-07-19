Прямой эфир

В Японии снова работает один из самых популярных пляжей – Ивасава

19 июля 2022 07:35
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Японии. В Фукусиме открылся один из самых популярных пляжей Японии – Ивасава, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии снова работает один из самых популярных пляжей – Ивасава-1

11 лет назад из-за аварии на атомной электростанции, которая привела к утечке радиации, отдыхающим запретили его посещение. До происшествия каждый год сюда приезжали около 3 миллионов человек. На побережье отдыхали семьями, большими компаниями, место полюбилось и поклонникам серфинга.

Несколько недель назад в пострадавших районах провели радиологическое исследование. Его результаты удивили. Концентрация опасных веществ в морской воде оказалась такой же, как и до аварии. После символического перерезания красной ленты, отдыхающие, не скрывая эмоций, отправились к воде.  

# Отдых # Новости Японии # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Латвии кризис в здравоохранении: в стране не хватает врачей
19 июля 2022 07:16

В Латвии кризис в здравоохранении: в стране не хватает врачей

Немецкие СМИ: дефицит газа может привести к чрезвычайной ситуации
19 июля 2022 06:57

Немецкие СМИ: дефицит газа может привести к чрезвычайной ситуации

Содержать украинских беженцев дорого – решили в Грузии и перестали обеспечивать их жильём
18 июля 2022 14:58

Содержать украинских беженцев дорого – решили в Грузии и перестали обеспечивать их жильём