В Японии произошла утечка радиоактивной воды

На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Ее объем составляет 5,5 тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Ее объем составляет 5,5 тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жидкость вытекала из оборудования, которое используется для очистки. Пока попадание воды в океан не зафиксировано. Однако она успела впитаться в почву, образцы которой возьмут для анализа. Зона инцидента получила статус запретной. Это не первый случай утечки радиоактивной воды с японской атомной электростанции.