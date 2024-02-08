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В Японии произошла утечка радиоактивной воды

08 февраля 2024 06:21
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На АЭС «Фукусима-1» произошла утечка радиоактивной воды. Ее объем составляет 5,5 тонны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии произошла утечка радиоактивной воды-1

Жидкость вытекала из оборудования, которое используется для очистки. Пока попадание воды в океан не зафиксировано. Однако она успела впитаться в почву, образцы которой возьмут для анализа. Зона инцидента получила статус запретной. Это не первый случай утечки радиоактивной воды с японской атомной электростанции.

# ЧП # Новости Японии

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