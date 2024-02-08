В Японии произошла утечка радиоактивной воды

Жидкость вытекала из оборудования, которое используется для очистки. Пока попадание воды в океан не зафиксировано. Однако она успела впитаться в почву, образцы которой возьмут для анализа. Зона инцидента получила статус запретной. Это не первый случай утечки радиоактивной воды с японской атомной электростанции.