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История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод

20 октября 2017 09:27
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Новости Австралии. Последний автомобильный завод закрылся в Австралии, тем самым завершив историю автопрома в стране. В результате более 900 человек лишились работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод-1

Ранее на территории страны существовали три автоконцерна, однако с конца 2016 года все они решили свернуть производство.

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод-3

Причинами этому послужили высокий курс австралийского доллара и серьёзная конкуренция. На протяжении последних 10-ти лет отрасль существовала благодаря поддержке государства.

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод-5

На которую было потрачено около 35-ти миллиардов долларов.

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод-7

История автопрома в стране завершена: в Австралии закрыли последний автомобильный завод-9

# Фотофакт # Автомобили

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