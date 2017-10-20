В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев

Новости Мексики. В мексиканском штате Сонора правоохранители ликвидировали пятерых бандитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полицейские собирались провести обыск в одном из домов, когда на них напали злоумышленники. Завязалась перестрелка. В результате, никто из стражей правопорядка не пострадал.