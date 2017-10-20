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В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев

20 октября 2017 09:45
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Новости Мексики. В мексиканском штате Сонора правоохранители ликвидировали пятерых бандитов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев-1

Полицейские собирались провести обыск в одном из домов, когда на них напали злоумышленники. Завязалась перестрелка. В результате, никто из стражей правопорядка не пострадал.

В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев-3

Позже выяснилось – в жилом доме преступники организовали центр наркоторговли.

В ходе перестрелки в мексиканском штате Сонора убиты 5 наркоторговцев-5

 

# Наркотики # Фотофакт

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