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В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте

05 августа 2017 13:59
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Новости Японии. На юг Японии обрушился мощный тайфун «Нору». Без света остались 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте-1

Есть и первая жертва – мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте. Многочисленные осадки сопровождаются ураганными порывами. Их скорость достигает 30 метров в секунду. Синоптики отмечают, таких интенсивных дождей здесь не было вот уже 50 лет.

В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте-3

Если стихия не изменит своего направления, то уже в скором времени она доберётся до основного японского острова Хонсю. Жители Токио готовятся к удару стихии.

# Фотофакт # тайфун

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