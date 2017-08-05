В Японии мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте

Новости Японии. На юг Японии обрушился мощный тайфун «Нору». Без света остались 14 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Есть и первая жертва – мужчину сбил с ног сильный шквалистый ветер, он погиб на месте. Многочисленные осадки сопровождаются ураганными порывами. Их скорость достигает 30 метров в секунду. Синоптики отмечают, таких интенсивных дождей здесь не было вот уже 50 лет.