В Японии из-за тайфуна «Саола» отменили 53 авиарейса

Новости Японии. На юге Японии бушует тайфун «Саола». Скорость ветра при порывах достигает 45 метров в секунду. Стихия привела к масштабным отключениям электричества. Без света остались по меньшей мере 18 тысяч жилых домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Непогода также привела к отмене не менее полусотни внутренних рейсов. Неспокойно и на море. Высота волн может достигнуть в ближайшее время 8 метров. Возможен сход оползней. Сейчас «Саола» движется в восточном и северо-восточном направлении и не ослабевает.