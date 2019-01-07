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В Японии для туристов ввели налог за выезд из страны

07 января 2019 18:31
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Новости Японии. Туристические поездки в Японию стали дороже. С 7 января дня для иностранных туристов введен новый налог на выезд из страны. Он составит 1000 иен, что равно приблизительно 9 долларам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Японии для туристов ввели налог за выезд из страны-1

Эта сумма будет включена в стоимость обратного билета на самолет или судно. Сборы не будут распространяться на детей в возрасте до 2 лет, транзитных пассажиров, а также на тех, кто оказался в стране в результате чрезвычайных обстоятельств – к примеру, экстренной посадки самолета.

В Японии для туристов ввели налог за выезд из страны-4

Средства от налога власти Японии планируют потратить на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр 2020 года. По предварительным расчетам, ежегодная прибыль составит около 460 миллионов долларов.

# Налоги # Фотофакт

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