В Венгрии ввели ограничения на продажу молока, картошки и яиц

Новости Венгрии. В венгерских магазинах накануне праздников ввели ограничения на продажу некоторых продуктов. Чтобы купить все необходимое для рождественского стола, людям предстоит изрядно постараться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За один раз человек может купить лишь литр молока, один килограмм картошки и только один десяток яиц. Таким образом торговля решила обезопасить себя от дефицита продуктов питания. В последние месяцы люди бросились скупать их, боясь подорожания. Венгры опасаются, что, несмотря на обещания правительства, максимальные цены на продовольствие будут отпущены, как это уже произошло со стоимостью топлива.