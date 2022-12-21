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В Венгрии ввели ограничения на продажу молока, картошки и яиц

21 декабря 2022 11:15
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Новости Венгрии. В венгерских магазинах накануне праздников ввели ограничения на продажу некоторых продуктов. Чтобы купить все необходимое для рождественского стола, людям предстоит изрядно постараться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Венгрии ввели ограничения на продажу молока, картошки и яиц-1

За один раз человек может купить лишь литр молока, один килограмм картошки и только один десяток яиц. Таким образом торговля решила обезопасить себя от дефицита продуктов питания. В последние месяцы люди бросились скупать их, боясь подорожания. Венгры опасаются, что, несмотря на обещания правительства, максимальные цены на продовольствие будут отпущены, как это уже произошло со стоимостью топлива.

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# Экономический кризис # Новости Венгрии # Фотофакт

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