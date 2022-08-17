В Венгрии сильнейшая засуха за последние 100 лет – под угрозой водоснабжение Будапешта

Новости Венгрии. В Венгрии зафиксирована сильнейшая засуха за последние 100 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за аномальной жары начала пересыхать самая длинная река на территории Европейского союза – Дунай. Уровень воды там снизился на 1,5 метра. А это напрямую влияет на водоснабжение Будапешта.

Кроме того, сухая погода отражается на урожае фермеров и скотоводстве. По оценкам венгерских сельхозкооперативов, ущерб от засухи может составить 20 миллиардов долларов. На этом фоне местные власти намерены усилить контроль над водными ресурсами.