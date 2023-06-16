В Венгрии проводят ежегодный фестиваль гонок по бездорожью
Новости Венгрии. Испачкаться участники этого фестиваля в Венгрии не боятся. Они за этим сюда и приехали. Ведь ежегодное мероприятие посвящено гонкам по бездорожью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Используют для этого дизельные и бензиновые автомобили, от которых в европейских странах все больше отказываются в пользу электрических. Участники фестиваля этому не очень рады и пытаются доказать удобство и превосходство привычных машин, в частности, внедорожников.
Виктор Клаусманн, организатор фестиваля:
Мы теряем все больше и больше наших возможностей, все меньше мест, где мы можем получить реальный опыт бездорожья, где мы можем использовать качества наших автомобилей и почувствовать их мощь.
Продлится фестиваль три дня. За это время оценят возможности внедорожников около 15 тысяч зрителей. Кстати, каждый из них может стать и участником фестиваля. И водить машину для этого не обязательно. Можно просто поваляться в грязи. Такое развлечение между заездами придумали организаторы. Возможно, звучит не очень, но выглядит достаточно весело.