В Венгрии проводят ежегодный фестиваль гонок по бездорожью

Новости Венгрии. Испачкаться участники этого фестиваля в Венгрии не боятся. Они за этим сюда и приехали. Ведь ежегодное мероприятие посвящено гонкам по бездорожью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Используют для этого дизельные и бензиновые автомобили, от которых в европейских странах все больше отказываются в пользу электрических. Участники фестиваля этому не очень рады и пытаются доказать удобство и превосходство привычных машин, в частности, внедорожников.

Виктор Клаусманн, организатор фестиваля:

Мы теряем все больше и больше наших возможностей, все меньше мест, где мы можем получить реальный опыт бездорожья, где мы можем использовать качества наших автомобилей и почувствовать их мощь.