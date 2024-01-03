В Великобритании зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой

По словам врачей, вспышки происходят в домах престарелых, госпиталях и общежитиях. Специалисты называют эту ситуацию тяжелой. По данным местных СМИ, к такому развитию событий могли привести проблемы с лекарствами и их доставкой. Логистику нарушил конфликт на Украине.