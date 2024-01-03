Прямой эфир

В Великобритании зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой

03 января 2024 08:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Рост заболеваемости чесоткой отмечен в Великобритании. Причиной стала нехватки медикаментов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании зафиксирован всплеск заболеваемости чесоткой-1

По словам врачей, вспышки происходят в домах престарелых, госпиталях и общежитиях. Специалисты называют эту ситуацию тяжелой. По данным местных СМИ, к такому развитию событий могли привести проблемы с лекарствами и их доставкой. Логистику нарушил конфликт на Украине.

# Заболевания

Другие новости рубрики

Все новости
Илон Маск заявил о риске демографического кризиса на планете
03 января 2024 08:04

Илон Маск заявил о риске демографического кризиса на планете

В Австралии за сутки выпала месячная норма осадков
03 января 2024 07:55

В Австралии за сутки выпала месячная норма осадков

В Европе снизился уровень запасов газа в подземных хранилищах
03 января 2024 07:53

В Европе снизился уровень запасов газа в подземных хранилищах