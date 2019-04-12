Прямой эфир

В Австрии водитель автобуса заболел корью, что привело к транспортному коллапсу

12 апреля 2019 10:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Австрии. Транспортный коллапс случился в австрийском городе Клагенфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – корь.

В Австрии водитель автобуса заболел корью, что привело к транспортному коллапсу-1

Это заболевание выявили у одного из водителей общественного транспорта. Мужчина почувствовал недомогание на минувшей неделе, однако ходил на работу, пока не появились первые признаки кори. В этой связи власти Клагенфурта выразили опасения, что заразиться могли и пассажиры.

В ходе проверочных мероприятий корь была диагностирована еще у двух жителей города. Сейчас в целях предосторожности движение всего общественного транспорта приостановлено.

В Австрии водитель автобуса заболел корью, что привело к транспортному коллапсу-4

# Вирусные заболевания # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Конго эболой заболели почти 1200 человек: люди не доверяют врачам и не обращаются за помощью
12 апреля 2019 10:54

В Конго эболой заболели почти 1200 человек: люди не доверяют врачам и не обращаются за помощью

Литовским водителям будут выплачивать около тысячи евро за отказ от старых автомобилей
12 апреля 2019 10:50

Литовским водителям будут выплачивать около тысячи евро за отказ от старых автомобилей

В Израиле подвели итоги парламентских выборов
12 апреля 2019 10:50

В Израиле подвели итоги парламентских выборов