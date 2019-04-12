В Австрии водитель автобуса заболел корью, что привело к транспортному коллапсу

Новости Австрии. Транспортный коллапс случился в австрийском городе Клагенфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – корь.
Новости Австрии. Транспортный коллапс случился в австрийском городе Клагенфурт, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – корь.
Это заболевание выявили у одного из водителей общественного транспорта. Мужчина почувствовал недомогание на минувшей неделе, однако ходил на работу, пока не появились первые признаки кори. В этой связи власти Клагенфурта выразили опасения, что заразиться могли и пассажиры.
В ходе проверочных мероприятий корь была диагностирована еще у двух жителей города. Сейчас в целях предосторожности движение всего общественного транспорта приостановлено.