В Великобритании за неделю задержали более 700 человек на фоне беспорядков

За неделю беспорядков в Британии правоохранители задержали более 700 человек. Арестованным предъявлены обвинения в связи с нарушением общественного порядка с применением насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За неделю беспорядков в Британии правоохранители задержали более 700 человек. Арестованным предъявлены обвинения в связи с нарушением общественного порядка с применением насилия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, бесчинства и погромы в стране начались после убийства трех детей в Саутпорте. Нападавший – 17-летний выходец из семьи руандских беженцев – задержан и допрашивается. Протестующие требуют от правительства ужесточить миграционную политику и начать выдворять нелегальных переселенцев из королевства.