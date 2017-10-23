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В Великобритании ввели дополнительный сбор за выхлопы старых автомобилей

23 октября 2017 14:41
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Новости Великобритании. Дополнительный сбор за выхлопы старых автомобилей ввели 23 октября в Лондоне, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь владельцам порядка 6500 машин придется платить по 10 фунтов стерлингов, то есть чуть менее 26 белорусских рублей за въезд в центр столицы.

Таким образом, бюджет ответственного за городскую транспортную систему предприятия будет пополняться ежедневно на 65 тысяч фунтов стерлингов. С тех пор, как было объявлено о нововведении, многие автолюбители решили сменить свой устаревший личный транспорт на более современный. Так власти пытаются решить экологическую проблему Лондона, где уровень загрязнения воздуха превышает допустимые нормы.

# Налоги

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