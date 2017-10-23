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В Италии жители двух самых богатых регионов проголосовали за расширение автономии

23 октября 2017 14:40
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Новости Италия. Жители самых богатых регионов Италии – Венетто и Ломбардии – проголосовали за расширение автономии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Таковы предварительные итоги прошедших накануне символических плебисцитов.

В Италии жители двух самых богатых регионов проголосовали за расширение автономии-1

Одна из главных претензий областей – высокие налоги, которые они платят Риму, и желание сократить выплаты, по меньшей мере, вдвое. Власти Рима о голосовании отзываются с неодобрением, хотя по итальянской конституции оно разрешено.

Стоит отметить, что оба референдума носят исключительно консультативный характер и не несут обязательных юридических последствий.

# Фотофакт # Международная политика

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