Прямой эфир

В Великобритании в очереди на медпомощь стоят почти 8 млн человек

21 сентября 2023 12:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Великобритании. Рекордное число пациентов стоит в очереди на лечение в Британии. Это почти 8 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании в очереди на медпомощь стоят почти 8 млн человек-1

Власти Королевства заявляют, что держат вопрос на контроле. Но пока пользы от этого мало. При этом правительство обвиняет в происходящем самих медиков. Чиновники считают, что причиной такого количества нуждающихся в помощи стали забастовки врачей.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Польша может расширить список запрещённых к ввозу украинских товаров
21 сентября 2023 12:27

Польша может расширить список запрещённых к ввозу украинских товаров

В Киеве заявили, что следующие месяцы будут тяжелыми из-за проблем с инфраструктурой
21 сентября 2023 11:41

В Киеве заявили, что следующие месяцы будут тяжелыми из-за проблем с инфраструктурой

Польша сообщила о прекращении поставок вооружений Украине
21 сентября 2023 11:32

Польша сообщила о прекращении поставок вооружений Украине