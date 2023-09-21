В Великобритании в очереди на медпомощь стоят почти 8 млн человек

Новости Великобритании. Рекордное число пациентов стоит в очереди на лечение в Британии. Это почти 8 миллионов человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти Королевства заявляют, что держат вопрос на контроле. Но пока пользы от этого мало. При этом правительство обвиняет в происходящем самих медиков. Чиновники считают, что причиной такого количества нуждающихся в помощи стали забастовки врачей.