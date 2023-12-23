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В Великобритании становится популярным чёрный рынок, где продают украденные из магазинов продукты

23 декабря 2023 08:04
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Черный рынок продуктов в Британии набирает популярность. Туда попадают украденные из магазинов товары, которые продают дешевле, чем в супермаркетах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Великобритании становится популярным чёрный рынок, где продают украденные из магазинов продукты-1

В основном для незаконной реализации злоумышленники воруют мясо, сыры и кондитерские изделия. Масштаб краж на фоне роста стоимости жизни в Королевстве заставил крупнейшие продуктовые сети и полицию объединить усилия по борьбе со злоумышленниками. В чем именно заключается инициатива, пока непонятно. Однако принять меры необходимо как можно скорее, поскольку совокупный убыток продавцов Британии уже составил более миллиарда фунтов стерлингов.

# Экономический кризис

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