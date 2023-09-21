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В Великобритании школьные обеды подорожали вдвое

21 сентября 2023 13:05
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Новости Великобритании. Стоимость школьного обеда в Британии выросла почти вдвое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Продукты питания подорожали в результате экономического кризиса.

В Великобритании школьные обеды подорожали вдвое-1

Цены на хлеб, сыр, помидоры в среднем увеличились на 160 %. Данные проанализировала местная газета. Сегодня готовый обед для ребенка обойдется почти в 3 фунта стерлинга (это примерно 9 белорусских рублей). И на 95 % больше, чем в апреле 2021 года. В результате две трети родителей сократили расходы на питание вне дома.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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