В Великобритании школьные обеды подорожали вдвое

Цены на хлеб, сыр, помидоры в среднем увеличились на 160 %. Данные проанализировала местная газета. Сегодня готовый обед для ребенка обойдется почти в 3 фунта стерлинга (это примерно 9 белорусских рублей). И на 95 % больше, чем в апреле 2021 года. В результате две трети родителей сократили расходы на питание вне дома.