В Евлахе завершились переговоры представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха

Закрытая часть заседания прошла без участия журналистов. На встрече также присутствовал представитель российских миротворцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе общения стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Пока прийти к консенсусу стороны не смогли. Необходимо согласовать некоторые детали. Напомним, в среду, 20 сентября, при участии России была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Сегодня пути мирного урегулирования конфликта рассмотрят и на экстренном заседании Совета безопасности ООН.