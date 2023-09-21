Прямой эфир

В Евлахе завершились переговоры представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха

21 сентября 2023 12:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Закрытая часть заседания прошла без участия журналистов. На встрече также присутствовал представитель российских миротворцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Евлахе завершились переговоры представителей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха-1

В ходе общения стороны затронули вопросы реинтеграции проживающих в Карабахе армян. Пока прийти к консенсусу стороны не смогли. Необходимо согласовать некоторые детали. Напомним, в среду, 20 сентября, при участии России была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Сегодня пути мирного урегулирования конфликта рассмотрят и на экстренном заседании Совета безопасности ООН.

# Международная политика # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Великобритании в очереди на медпомощь стоят почти 8 млн человек
21 сентября 2023 12:31

В Великобритании в очереди на медпомощь стоят почти 8 млн человек

Польша может расширить список запрещённых к ввозу украинских товаров
21 сентября 2023 12:27

Польша может расширить список запрещённых к ввозу украинских товаров

В Киеве заявили, что следующие месяцы будут тяжелыми из-за проблем с инфраструктурой
21 сентября 2023 11:41

В Киеве заявили, что следующие месяцы будут тяжелыми из-за проблем с инфраструктурой